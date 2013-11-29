Оппозиционеров не пустили на политическое ток-шоу

Как сообщили УНИАН в пресс - службе ВО «Батькивщина», когда оппозиционеры подошли к зданию, где располагается студия Савика Шустера, регионалы преградили им дорогу.

«Однако, когда им все же удалось попасть в студию, вместо программы «Шустер Live» канал « Интер »запустил в эфир художественный фильм», - отметили в «Батькивщине».

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«Накануне лидеры парламентской оппозиции получили от редакции приглашение принять участие в программе с самого начала эфира (20.30), что могут подтвердить сотрудники пресс -службы, ответственные за контакты с телеканалами. Приглашение, как и всегда, было получено в устной форме», - говорится в сообщении.

«В течение пятницы сотрудники пресс-службы партии с десяток раз перезванивались с редакторами программы, и те ни разу не предупредили об отмене участия Арсения Яценюка или перенос начала эфира» , - уточнили в «Батькивщине».