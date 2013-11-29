В Мариинском парке собрались 500 молодчиков спортивной внешности

В столичном Мариинском парка находятся около 500 молодчиков без какой-либо партийной или государственной символики.

Как передает корреспондент УНИАН, молодые люди в возрасте от 16-17 годов расположились на территории Мариинского парка вблизи здания Министерства здравоохранения группами по 30-70 человек.

У них нет флагов, которые могли бы указывать на их принадлежность к тем или иным политическим силам, а также отсутствуют государственные флаги.

На вопрос у работников милиции, которые дежурят возле Верховной Рады, устанавливали ли они, что это за люди, ответ был следующий: “Это не входит в наши полномочия и компетенцию”.

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В то же время еще приблизительно 150 молодчиков находятся на площади возле станции метро “Арсенальная”.