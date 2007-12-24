Завтра состоится встреча Януковича и Тимошенко

Завтра, 25 декабря, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

По данным пресс-службы, первая и основная тема встречи – требование Партии регионов принять бюджет еще до конца года, чтобы обеспечить своевременную выплату зарплат и пенсий.

“Партия регионов будет требовать от правительства как можно быстрее подать в парламент их вариант бюджета. Если у власти своего варианта бюджета нет, то нужно сделать все, чтобы был принят бюджет, подготовленный правительством Виктора ЯНУКОВИЧА, поскольку от этого зависит благосостояние каждой семьи в новом году”, - говорится в сообщении Партии регионов.