Янукович стал рекордсменом

Главным просчетом правительства Виктора ЯНУКОВИЧА экономический эксперт Школы политической аналитики при Национальном университете «Киево-Могилянская Академия» Сергей КИСЕЛЕВ считает высокую инфляцию.

В интервью УНИАН эксперт очертил основные достижения и неудачи прежнего правительства. «При премьерстве В.Януковича наблюдался относительно высокий уровень роста ВВП, – сказал он. – В то же время основной причиной этого была не политика правительства, а достаточно высокие мировые цены на металлургическую продукцию на протяжении последних двух лет».

Уже с февраля 2007 года, по словам эксперта, “мы видим тенденцию торможения роста ВВП, и из-за этого соответствующий макроэкономический прогноз в бюджете 2008 года должен быть скорректирован в сторону понижения».

Другим успехом правительства В.Януковича С.Киселев назвал рост объема прямых иностранных инвестиций. «Инвестиции росли, – отметил он, – но в первую очередь это было связано с покупкой украинских банков иностранными банковскими группами. Активный интерес к нашим банкам наблюдается уже три-четыре года, и он очень опосредствовано связан с правительственной политикой».

Относительно просчетов, как отметил эксперт, самый главный из них, “безусловно, значительная инфляция – 14,2% за 11 месяцев 2007 года и почти 22% за все время премьерства В.Януковича”. При этом он отметил, что относительно высокий уровень роста ВВП не является оправданием для инфляции: в Китае в прошлом году рост ВВП составлял 11,1%, а инфляция – лишь 1,7%.

Инфляция, по словам экономиста, в значительной мере нивелировала повышение зарплат и выплату материальной помощи. «За десять месяцев 2007 года реальная зарплата, – сказал он, – выросла лишь на 12,6%. Для сравнения, за аналогичный период 2006 года – на 20,6%».

За период премьерства В.Януковича, отметил С.Киселев, значительно выросло и долговая нагрузка на украинскую экономику. «Активизация политики государственных заимствований началась еще осенью в 2006 году, – объяснил он, – и в значительной мере была связана с несбалансированностью государственного бюджета. Только за третий квартал 2007 года внешний долг сектора государственного управления вырос на $470 млн.».

В целом С.Киселев поддержал призывы В.Януковича перестраивать практические экономические отношения с Российской Федерацией. «В то же время вызывает удивление, – заметил он, – что такой подход не был реализован во время премьерства Виктора Федоровича. Так, в частности, цена на российский газ выросла до $179,5 за тыс. кубометров – значительно выше, чем обещал сам экс-премьєр ($150-160). Для сравнения, Беларусь, при всех ее антироссийских заявлениях получила газ по цене $119. Да еще и «газовый» кредит от России на $1,5 млрд.».