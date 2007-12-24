Ющенко озвучил свою главную претензию к Гриценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает недопустимость сокращения боевых частей и необходимость повышения их боеспособности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время церемонии представления новоназначенного министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА.

«Меня не устраивает та статистика, когда каждый год мы количество боеспособных частей сокращаем», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что в присутствии СМИ не может назвать конкретные цифры, но добавил, что это является «наибольшим упреком Министерству обороны за последнее время».

Обращаясь к руководящему составу Минобороны и новому министру, глава государства подчеркнул, что снижение боевой готовности уже не будет допускаться.

По его словам, задачей 2008 года является восстановление боеготовности каждого боевого подразделения.

Президент также подчеркнул личную ответственность командующих за повышение боеспособности подчиненных воинских частей.

В.ЮЩЕНКО заметил, что из-за неукомплектованности личным составом значительная часть воинских частей не могут выполнять поставленные задачи.

При этом он добавил, что всегда ссылаться на нехватку материальных ресурсов - неправильно, поскольку ежегодно бюджет оборонного ведомства увеличивается на треть и допускается сокращение боевых частей.