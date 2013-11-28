В Крыму студенты призывают к компромиссу

Об этом в ходе телемарафона «Європейський час» на Первом национальном канале заявил глава молодежной общественной организации Сергей Лапенко.

По словам Лапенко, Крым никаких евромайданов не собирал, полуостров продолжает жить полноценной жизнью, студенты ходят на занятия. «Крымская молодежь однозначно поддерживает решение Президента Украины. Экономика Украины сегодня не готова к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Мы должны выждать более выгодный для нас момент. Мы не должны потерять рабочие места, мы не должны допустить разбалансирования экономики», - сказал общественный деятель.

Он добавил также, что у многих крымчан есть родственники в России, а все предприятия, сосредоточенные на полуострове, работают на рынке РФ. «Мы не хотим, чтобы Украина стала полем битвы между Россией и Европой, а потому призываем за то, чтобы три стороны сели за стол переговоров и пришли к компромиссному решению. Мы должны перевести вопрос из политической плоскости в экономическую. Мы должны научиться строить Европу у себя в Украине», - сказал Сергей Лапенко.

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Комментируя участие студентов в евромайданах, в других регионах страны, Лапенко выразил мнение, что их активная позиция за подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в ходе нынешнего саммита в Вильнюсе, продиктована исключительно эмоциями, свойственными молодому возрасту. «Но, я думаю, что студенты, в конце концов, сделают правильные выводы. Повторюсь, что крымская молодежь, однозначно, поддерживает Президента Украины», - резюмировал Лапенко.

Напомним, что сегодня, в ходе пресс-конференции в Вильнюсе Виктор Янукович озвучил принципиальную позицию Украины.

«Как только мы выйдем на комфортный для нас уровень, как только договоримся о выполнении Евросоюзом условий интеграции Украины, тогда будем говорить о подписании соглашения. Когда это будет, я не знаю. Я хотел бы, чтобы это было как можно быстрее. Мы определились. У нас нет с этим вопросов. Но наша позиция относительно условий евроинтеграции остается принципиальной», - заявил Президент.