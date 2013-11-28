Телемарафон "Европейское время" стартовал на Первом

В течение дня ожидается ряд включений из разных регионов Украины и Майдана Незалежности в Киеве, где студенты и представители общественности выражать свои мысли по интеграции Украины в Евросоюз.

В студии Первого Национального ведущий Андрей Смеян будет принимать известных экспертов и общественных деятелей. Темами обсуждения станут отношения Украины и Европейского Союза, ход саммита Восточного партнерства в Вильнюсе и реакция общественности на последние события относительно подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

В ходе первого включения студенты Днепропетровска поделились своими мыслями об интеграции Украины в ЕС , объяснили , какие взвешенные шаги нужні стране на пути европейской интеграции и рассказали, почему они не поддерживают митинги политических сил на евромайданах.

Прямую трансляцию следующих выпусков "Европейского времени" смотрите в 11:30, 13:20, 15:30 16:50 17:30 19:10 и 20:40. Ожидаются прямые включения из Львова, Донецка, Одессы, Луганска, Черновцов, Херсона, Симферополя и Кировограда а также с Майдана Незалежности в Киеве.