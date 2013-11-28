Встреча Януковича с лидерами ЕС завершилась

Они не стали отвечать на вопросы журналистов о встрече с украинским лидером, сообщает РИА Новости.

Сам Янукович пока не появился во Дворце правителей Великого княжества Литовского, где с минуты на минуту должен начаться саммит.

Ранее о факте встречи Януковича с руководством ЕС сообщила пресс-служба украинского президента, не приведя никаких подробностей.