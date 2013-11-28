Встреча Януковича с лидерами ЕС завершилась
20:12, 28 ноября 2013Политика
6127 0
Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и председатель Европейского совета Херман ван Ромпей после встречи с президентом Украины Виктором Януковичем прибыли к месту проведения саммита "Восточного партнерства"в Вильнюсе
Янукович поговил с Баррозу и ван Ромпеем / Фото president.gov.ua
Они не стали отвечать на вопросы журналистов о встрече с украинским лидером, сообщает РИА Новости.
Сам Янукович пока не появился во Дворце правителей Великого княжества Литовского, где с минуты на минуту должен начаться саммит.
Ранее о факте встречи Януковича с руководством ЕС сообщила пресс-служба украинского президента, не приведя никаких подробностей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter