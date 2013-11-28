Киргизстан готов присоединиться к Таможенному союзу - спикер

Об этом заявил спикер парламента республики Асылбек Жээнбеков в четверг на заседании бюро межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества (МПА ЕврАзЭС), передает РИА Новости.

"Киргизская сторона последовательно движется по направлению присоединения к Таможенному союзу. Присоединение к Таможенному союзу имеет много положительных составляющих. Наряду с этим ожидаются и определенные сложности на первоначальном этапе, в решении которых киргизская сторона рассчитывает на понимание и поддержку государств-членов Таможенного союза", - приводит слова Жээнбекова пресс-служба Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) республики.

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По данным пресс-службы, в ходе заседания в Санкт-Петербурге парламентарии стран ЕврАзЭС заслушали информацию о целях, задачах и основных направлениях согласованной агропромышленной политики государств Таможенного союза и Единого экономического пространства. Были обсуждены актуальные вопросы сближения и гармонизации законодательств государств-участников, в частности, была заслушана информация о реализации плана совместных мероприятий МПА ЕврАзЭС и Евразийской экономической комиссии.

Ранее власти Киргизии заявили о политическом решении по присоединению республики к ТС и ЕЭП России, Белоруссии и Казахстана. До конца нынешнего года должна быть утверждена "дорожная карта"этого процесса.

Киргизия является парламентской республикой, которую возглавляет премьер-министр, назначаемый Жогорку Кенешем страны.