В Вильнюсе планируют провести Евромайдан

В Вильнюсе сегодня должен состояться двухчасовой Евромайдан в поддержку европейской интеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявили на Майдане Незалежности организаторы киевской акции в поддержку евроинтеграции Украины.

После этого участники акции скандировали: “Азаров, не тормози” и “Янукович, подпиши”.

Кроме того, организаторы уверили, что завтра на Майдане будет еще больше участников и призвали не поддаваться на провокации.

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Сейчас на Майдане Незалежности находится свыше 500 участников акции за евроинтеграцию. Они, в частности, слушают песни украинских исполнителей и принимают участие в конкурсе революционных плакатов.

Участники акции держат плакаты “Прощай, немытая Россия”, “Вместе и до конца”, а также скандируют различные лозунги на подобие “Украина - это Европа” и “Банду геть”.

Как сообщалось, сегодня, 28 ноября, в Вильнюсе открывается саммит «Восточного партнерства», на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кабинет министров Украины 21 ноября официально заявил о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации. Отказ от подписания Соглашения с ЕС спровоцировал в Украине масштабные акции протеста. В частности, в Киеве 24 ноября митинг за евроинтеграцию собрал свыше 100 тыс. человек.