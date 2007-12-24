Ющенко хочет раз в неделю видеться с Тимошенко и Яценюком

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует проведение еженедельных совещаний с участием главы государства, премьер-министра и председателя Верховной Рады.

Как сообщает пресс-служба Президента, соответствующее предложение В.ЮЩЕНКО внес сегодня во время встречи с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и председателем фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Вячеславом КИРИЛЕНКО.

В частности, В.ЮЩЕНКО считает необходимым создать новый формат сотрудничества Президента и правительства путем проведения систематических совещаний Президент – премьер-министр – председатель Верховной Рады на еженедельной основе.

Говоря о налаживании эффективного сотрудничества между Президентом, ВР и правительством, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что среди стратегических целей этого сотрудничества должен быть, в частности, реализация инициатив, направленных на повышение конкурентоспособности украинской экономики, борьба с коррупцией, оздоровление инвестиционного климата. Кроме того, Президент отметил важность реализации его социальных инициатив и учета их в государственном бюджете 2008 года.

В.ЮЩЕНКО также вновь подчеркнул, что на политических силах лежит политическая ответственность перед избирателями за выполнение взятых на себя обязательств.

Президент отметил, что «деятельность всех органов власти нашего государства и всех политических сил должна быть направлена на реализацию национальных приоритетов Украины».