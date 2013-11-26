Украинцы Бельгии и Франции призвали Януковича подписать соглашение с ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, участники митинга скандировали: "Янукович должен подписать!" и держали лозунги: "У нас есть мечта - Украина в ЕС", "За Европу, за демократию" и "Янукович, подпиши Вильнюс".

"Мы здесь для того, чтобы выразить поддержку Евромайданам по всей Украине. Мы хотим показать Европе, что Украина - ее часть. Мы не хотим новую Ялту, чтобы опять разделить Европу и создать какую-то российскую зону влияния", - сказала Натали Пастернак из Союза украинцев Франции. По ее словам, половина участников акции были из Бельгии, а половина - из Франции.

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Поддержать акцию вышли ряд депутатов Европарламента. "Это наш знак солидарности с Украиной, с манифестирующим Киевом. Украинский выбор - это выбор европейский. Двери для Украины остаются открытими в Европу. Мы не воспринимаем решения Президента Януковича и его правительства о приостановке работы над Соглашением об ассоциации и будем дальше бороться вместе с украинцами за европейское будущее Украины", - сказал корреспонденту УНИАН евродепутат Яцек Сариуш-Вольский.