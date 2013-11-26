Депутаты Европарламента призывают власть Украины не применять силу против Евромайдана

Председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Элмар Брок и член Европарламента, докладчик по Украине Яцек Сариуш-Вольский призывают власть Украины воздержаться от применения силы против Евромайдана.

Об этом говорится в официальном заявлении европарламентариев, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Мы считаем, что Украина имеет законное право сделать европейский выбор. Двери для украинского народа все еще остаются открытыми. Мы выражаем самую решительную поддержку многим тысячам украинцев, которые собрались на Евромайдане в холодную погоду в Киеве и других городах Украины. Эти мирные протестанты выражают свой протест решению правительства не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Это решение лишило их европейского будущего», - говорится в заявлении.

«Мы настойчиво призываем украинскую власть воздержаться от применения силы против мирных протестантов. В противном случае могут быть серьезные следствия», - отмечают Брок и Сариуш-Вольский.