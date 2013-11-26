Адвокат обжаловала постановление о запрете Евромайдана до Рождества

Адвокат Виктория Москаленко, представлявшая интересы организаторов николаевского Евромайдана в Апелляционном суде 23-24 ноября, подала в Одесский апелляционный административный суд жалобу на решение Николаевского окружного административного суда о запрете любых массовых собраний в центре Николаева до 7 января 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат передала жалобу в суд 25 ноября.

В своей апелляционной жалобе Москаленко подчеркивает, что решение Николаевского окружного административного суда от 24 ноября является незаконным и антиконституционным, поскольку грубо нарушает нормы материального и процессуального права, а также противоречит как Основному Закону Украины, так и нормам международного права и практике Европейского суда. По убеждению адвоката, данное решение подлежит отмене.

Опровергая довод судьи Николаевского окружного административного суда Оксані Малых о наличии потенциальной угрозы для участников мирного собрания в случае возможного столкновения представителей различных политических сил, Москаленко приводит рекомендации Пленума Высшего административного суда Украины, определяющие: «Такая опасность не должна быть мнимой, а основываться на конкретных фактах или данных о наличии реальной угрозы интересам национальной безопасности и общественного порядка. Органы исполнительной власти и местного самоуправления должны не просто сообщить о реальных угрозах, которые могут возникнуть в связи с проведением собрания, но и представить доказательства, которые стали основанием для такого вывода».

По мнению адвоката николаевского Евромайлана, суд не только не привел ни единого доказательства для обоснования своей позиции, но и отказался принять во внимание свидетельские показания участников митинга в поддержку евроинтеграционного курса Украины и жителей соседних домов (в чьих якобы интересах принималось данное решение), утверждавших, что они не испытывали неудобств от проходящего неподалеку мероприятия.

В жалобе на основании свидетельских показаний утверждается, что столкновений между гражданами разнополярных взглядов не происходило, а вместо этого имело место притеснение мирных участников акции сотрудниками милиции.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве суд запретил проведение массовых акций с 24 ноября этого года до 7 января 2014 года.

Такое решение приняла судья Николаевского окружного административного суда Оксана Малых 24 ноября.

Таким образом суд удовлетворил иск исполнительного комитета Николаевского городского совета за подписью вице-мэра Юрия Андриенко к организаторам Евромайдана на площади Ленина.