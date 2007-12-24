Янукович обвиняет помаранчевых в антироссийской риторике

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обвиняет коалицию в откровенной антироссийской риторике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «откровенная антироссийская риторика «помаранчевых» не может не привести к ухудшению отношений с Россией». Он убежден, что такая позиция не пойдет на пользу Украине.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов выступает за прагматические отношения нашего государства с Россией. «Мы - за прагматизм в нашем диалоге с Москвой», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в основе отношений Украины и России должен быть диалог.