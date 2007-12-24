В НУ-НС придумали тест на искренность для депутатов

Блок “Наша Украина – Народная Самооборона” выполнит все свои обязательства, данные избирателям в социально-экономической, политической, гуманитарной сферах, в соответствии со своей программой и соглашением демократической коалиции. Об этом в комментарии официальному сайту блока сказал заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Руслан Князевич.

“Одним из таких обязательств, которое следует выполнить в кратчайший срок, является отмена депутатской неприкосновенности. Это состоится в соответствии с избирательным лозунгом “Нашей Украины – Народной Самообороной „Закон один для всех”, - сказал он.

Князевич также заметил, что “Блок “Наша Украина – Народная Самооборона” поддерживает инициативу Президента относительно скорейшего рассмотрения данного вопроса в Верховной Раде”.

“Вопрос отмены депутатской неприкосновенности – принципиален для нашего Блока, поскольку еще в сентябре мы собрали 5 миллионов подписей граждан, которые поддержали эту инициативу”, - отметил Князевич.

“Голосование за отмену депутатской неприкосновенности будет тестом на искренность для всех депутатов, в том числе для членов прежней „антикризисной коалиции”, которые в сентябре организовали фарс в распущененной Верховной Раде по отмене депутатских льгот и неприкосновенности”, - подчеркнул заместитель председателя фракции.

По мнению Князевича, “отмена депутатской неприкосновенности должна происходить параллельно с чрезвычайно глубокими реформами и кадровой очисткой правоохранительных органов, что, с одной стороны, сделает невозможным применение правоохранительных органов с политической целью, и в то же время сделает невозможным паралич этих органов в борьбе с коррупцией и преступностью на любых уровнях”.

“Теперь необходимо максимально требовательное отношение к кадровой политике в правоохранительных органах, поскольку деятельность в первую очередь именно в этой сфере определяет доверие или недоверие населения к власти и государству в целом”, - прибавил он.