Тимошенко хочет сменить Костусева, чтобы АМК был хуже прокуратуры в сотни раз

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за смену руководства Антимонопольного комитета Украины.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом она заявила вчера в Донецке на встрече с трудовым коллективом шахты им. Засядько.

"Нужно в парламенте сменить руководителя Антимонопольного комитета", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, "в любой стране Европы Антимонопольный комитет – это хуже прокуратуры в сотни раз". "Там действуют такие законы, что монополисты остаются без доходов, без прибыли, без предприятий", - отметила она.

"А у нас Антимонопольный комитет – это неотъемлемая часть самих монополий. Он хорошо проплачен, нормально построен, выполняет все, что скажут", - подчеркнула премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины возглавляет член Партии регионов Алексей КОСТУСЕВ.