В Луцке рядом с флагом города подняли флаг ЕС

Возле Луцкого городского совета рядом с флагом города подняли флаг Европейского Союза и сзывают внеочередную сессию горсовета, передает корреспондент УНИАН.

Об этом решении накануне написал Луцкий городской голова Николай Романюк на своей странице в «Фейсбуке». В сообщении говорится: «Сегодня принял решение - завтра утром возле городского совета рядом с флагом города будет поднят флаг Европейского Союза».

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Кроме того, Романюк обнародовал видеообращение к общественности, в котором выразил свою позицию относительно участия Украины в евроинтеграционных процессах. В нем говорится: «Можно утверждать, что подавляющее большинство украинцев, лучан уже давно определились с европейским выбором. И мы сегодня за то, чтобы подписать соглашение, за то, чтобы интегрироваться к странам Европейского Союза. Мы являемся самодостаточной нацией, мы имеем право на то, чтобы жить лучше. Сегодня те наработки, которые даже у городского совета есть по международному сотрудничеству, сегодня есть общение с нашими партнерами из Европейского Союза, которые еще раз и еще раз подтверждают, что Украина и мы на правильном пути, и другого пути у нас нет..»

Также Романюк подписал распоряжение о созыве сегодня внеочередной 47-й сессии городского совета. На рассмотрение депутатов будет внесен вопрос «О ситуации, сложившейся с евроинтеграционными процессами в Украине». «Будет рассматриваться обращение к руководству государства относительно подписания соглашения. Я уверен, что депутатский корпус единогласно поддержит такое обращение.», - резюмировал городской голова.