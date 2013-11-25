Митингующие собираются идти пикетировать Кабмин

По состоянию на 8:45 на Европейской площади уже собрались несколько тысяч человек. У здания Кабмина пока полсотни человек, в основном молодежь. Здание охраняется милицией и Беркутом. Автобусы правоохранителей занимают прилегающие к Кабмину улицы, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве милиция пыталась разогнать евромайдан в Киеве. На Майдан заехала техника для установки катка и елки. "Беркут" перегородил площадь металлическими щитами.