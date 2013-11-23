В Киеве милиция оттеснила Евромайдан (видео)

Милиционеры начали оттеснять людей, расширяя площадь вокруг места установки новогодней елки.

Людей заверили, что такие действия связаны исключительно с монтажом главного новогоднего украшения.

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Однако митингующие заявили, что их пытаются вытеснить с места протеста. Присутствующие выразили возмущение тем, что к строительным работам власть решила привлечь спецподразделение, сообщает «Украинская правда».

Как сообщили протестующие, милиция начала ставить забор, отделяя от площади, где проходит акция, по метру-два по бокам.

По информации «Украинской правды», 23 ноября митинг на Майдане не планируют сопровождать музыкой и танцами в связи с годовщиной Голодомора. Планируется исполнять только Гимн.

Сейчас на Евромайдане около двухсот митингующих, выступают все желающие. На Крещатике на прилегающих к домам территориях много автобусов с милицией.