У Ющенко нашли замену Медведько?

Секретариат Президента (СП) подготовил представление в Верховную раду о назначении новым генеральным прокурором нынешнего заместителя генпрокурора Николая Голомши. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает Коммерсантъ-Украина.

Как известно, именно ему в мае текущего года было поручено курировать расследование наиболее резонансных уголовных дел, и прежде всего дело об отравлении Виктора Ющенко. По словам собеседников издания, "определенные результаты", достигнутые следственной группой, сыграли не последнюю роль в принятии решения о выдвижении его на эту должность. Помимо прочего, до назначения заместителем генпрокурора господин Голомша более десяти лет работал в органах прокуратуры Львовской, Черновицкой и Ровенской областей. "По духу и идеологии он близок к нынешнему руководству секретариата президента",– сказал один из собеседников Ъ.

Связаться с Николаем Голомшей вчера не удалось, однако несколько заместителей генпрокурора подтвердили, что вопрос о смене Александра Медведько на Николая Голомшу в Генпрокуратуре активно обсуждается. "Если это будет один из заместителей генерального, то я подозреваю, что речь идет о Голомше,– сказал один из заместителей Александра Медведько.– Хотя у нас из секретариата другая информация – вроде бы, это все-таки должен быть Шемчук".

Бывший прокурор АР Крым, народный депутат, избранный по квоте НС, Виктор Шемчук долгое время считался основным претендентом на пост главы ГПУ. "Но Шемчук близок к Луценко, который, будучи главой МВД, не является верным и надежным сателлитом Банковой. Они (руководство СП) не заинтересованы в том, чтобы Луценко усиливался аж настолько",– сказал источник Ъ.

Возможное внесение кандидатуры Николая Голомши на пост генпрокурора в "Народной самообороне" восприняли без энтузиазма. При этом сразу несколько представителей НС подтвердили, что "неформальные консультации с Банковой", несмотря на отсутствие формального соглашения о том, что на пост генпрокурора будет предложен господин Шемчук, позволяли надеяться, что главой ГПУ будет назначен именно он. В БЮТ настаивают на том, что должность генпрокурора не была предметом ни официальных переговоров, ни неофициальных консультаций. "Представлять генпрокурора – это исключительно полномочие президента. А политические амбиции тут неуместны",– сказал депутат Святослав Олийнык (БЮТ).

По словам источника в руководстве одной из фракций коалиции, уже разработан сценарий ухода Александра Медведько – ему будет предложено добровольно написать рапорт об отставке. Сценарий выбран с единственной целью: исключить вариант, при котором Рада может не поддержать отставку генпрокурора. В случае же добровольного ухода одобрение парламентом не нужно. "Он подаст в отставку сразу же, как только президент ему об этом скажет. В силу своего характера и в силу сложившейся ситуации Медведько воевать не будет",– уверен собеседник. "Да нет, насколько я знаю, у него (Александра Медведько) такого желания не было – с чего это ему вдруг уходить? Что он такого сделал? – возмутился первый заместитель генпрокурора Сергей Винокуров.– Я даже не представляю, на чем может основываться недоверие к человеку, который этого не заслужил, к которому никто никогда не предъявлял претензий". Сейчас генпрокурор находится в отпуске и выйдет на работу в конце текущей недели.