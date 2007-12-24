Янукович не видит альтернативы демократической коалиции

Партия регионов будет предлагать “существенные изменения в Конституцию Украины”.

Об этом сказал в интервью телеканалу “Интер” лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что необходимо создавать “такую систему власти, которая бы давала возможность власти стабильно работать и стабильно жить стране”.

В.ЯНУКОВИЧ на вопрос, возможны ли досрочные парламентские выборы, ответил: “Все возможно. Все будет зависеть от того, как будет действовать власть”.

По его словам, “если мы увидим, что она (власть – УНИАН) не способна работать эффективно, то другого пути не будет”.

Лидер Партии регионов считает, что в сегодняшней Верховной Раде другой формат коалиции создать невозможно. В то же время он прибавил, что несколько дней, побыв в парламенте, увидел, что “большая часть депутатов взвешена, но там есть несколько крикунов, радикалов, однако они всегда были”.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, если власть будет действовать эффективно, то “никто не будет ей препятствовать, и пусть она работает столько, сколько Бог даст”.