Тимошенко не понимает, почему цены мировые, а зарплаты - украинские

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует введение дифференцированной шкалы установления минимальной зарплаты для разных профессий.

Как, передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня, выступая на встрече с трудовым коллективом этого предприятия.

«То, что у нас устанавливается одна минимальная заработная плата для тех, кто работает в нормальных теплых условиях, и для тех, кто работает в условиях риска, является неправильным и ненормальным», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, по ее мнению, минимальная зарплата для шахтеров «должна начинаться с других пределов». Глава правительства сообщила, что новый состав Кабинета министров сейчас изучает опыт по формированию зарплаты шахтеров стран СНГ и ближнего зарубежья, в соответствии с которым существует дифференцированная шкала минимальных зарплат для разных профессий.

Премьер-министр также сообщила, что правительство намерено проанализировать уровень цен на продукцию, которая экспортируется по мировым ценам. «Если, к примеру, металл продается по мировым ценам, то у меня возникает вопрос - почему зарплаты далеко не мировые?», - спросила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО рассчитывает, что парламент примет законопроект о введении дифференцированной шкалы установления минимальной зарплаты для разных профессий. «Если не до Нового года, то сразу после Нового года», подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.