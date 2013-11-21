Огрызко: Решение Кабмина о приостановке подписания Cоглашения с ЕС должно быть отменено

Об этом Огрызко сказал в комментарии УНИАН.

«Распоряжение Кабмина - это не закон, и этим распоряжением, собственно, нарушено все, что возможно: и закон об основах внутренней и внешней политики, где, собственно, этой же властью записан пункт, что европейская интеграция является основой нашего внешнеполитического курса и целью Украины, а также все другие решения, и СНБО, и множество постановлений самого правительства, указов Президента», - сказал Огрызко.

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«Поэтому я думаю, что это абсолютно необоснованное и поспешное решение, которое должно быть в ближайшее время отменено», - добавил он.

По словам Огрызко, этот вопрос сегодня должны решать юристы.

Он также отметил, что для отмены распоряжения не нужно много времени. «Как принимается распоряжение, так оно и отменяется, на это не нужно много времени, нужны просто здравый смысл и политическая воля», - сказал Огрызко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №905-р от 21 ноября.

“С целью принятия мер по обеспечению национальной безопасности Украины, более детального изучения и разработки комплекса мероприятий, которые необходимо осуществить для восстановления утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и другими государствами - членами Содружества Независимых Государств, формирования надлежащего уровня внутреннего рынка, обеспечивающего паритетные отношения между Украиной и государствами - членами Европейского Союза, что является базовым принципом международного права и основой экономической безопасности государства... прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Содружеством по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, и действие решение Кабинета Министров Украины от 18 сентября в 2013 г. “О подготовке к подписанию проекта Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны”, - сказано в распоряжении правительства.