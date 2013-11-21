МИД Германии заявил, что Евросоюз оставляет в силе предложение для Украины

Европейский Союз заинтересован в сохранении хороших отношений с Украиной и оставляет актуальным подготовленное предложение сотрудничества, но только украинцы могут решить, хотят ли ею воспользоваться.

Об этом говорится в обнародованном заявлении министра иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, которая есть в распоряжении УНИАН.

"Мы заинтересованы в сохранении хороших отношений с Украиной. Наше предложение настоящего партнерства остается в силе. Все, однако, зависит, есть ли у Киева воля развивать европейское направление", - заявил министр, комментируя новость о приостановке Украиной подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Вестервелле напомнил, что Евросоюз определил несколько ключевых моментов, которые должны засвидетельствовать, насколько украинская власть в действительности заинтересована в активизации сотрудничества с ЕС.

"Мяч на поле Украины. Это суверенное право украинцев - свободно избирать свой собственный путь", - отметил он.

"Европейский Союз сделал Украине далекоидущее предложение близкого политического и экономического сотрудничества. Мы бы хотели видеть Украину, которая разделяет наши ценности и вместе с нами двигается к большей свободе и процветанию", - добавил Вестервелле.