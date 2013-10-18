Россия сама подтолкнула Украину к сотрудничеству с Евросоюзом - эксперт

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение сегодня в эфире радиостанции «Русская служба новостей» высказал политолог, председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

«Снижения цены на газ, которое было обещано в апреле 2010 года, когда подписывались между Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым Харьковские соглашения, не последовало. И, соответственно, Украина, которая не может долгое время находится, скажем так, независимой от интеграционных процессов, фактически была поставлена в ту ситуацию, когда пришлось идти на Запад. Это выбор, к которому подтолкнула, в том числе, и позиция РФ», - сказал Бондаренко. При этом он добавил, что Россия отвергла предложение Украины о сотрудничестве с Таможенным союзом по формуле «3+1».

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Он напомнил, что курс на сближение Украины с Евросоюзом был признан приоритетным направлением внешней политики еще в 1995 году, а на протяжении 2003-2010 гг. были приняты соответствующие законы.

Бондаренко подчеркнул, что переговоры об ассоциации с ЕС начались в 2005 году, а в 2008 году было принято решение, что соглашение об ассоциации будет включать, в том числе, соглашение о зоне торговле.

По его словам, Украина пыталась длительное время балансировать между ЕС, США, РФ и «другими мощными игроками, сфера влияния которых распространяется, в том числе, и на Украину».

«Однако последние несколько лет были омрачены тем, что взаимопонимания на Востоке было невозможно добиться. Особенно это чувствовалось в экономической и в энергетической сферах. И в то же время Украина понимала, что ее экономика не может существовать длительное время автономно, необходимо было выбрать один из интеграционных путей. После длительных переговоров как в Москве, так и Брюсселе выбор пал на Брюссель», - сказал он.

При этом политолог подчеркнул, что социологические исследования показывают, что сторонников европейской интеграции в Украине на сегодняшний день около 56-60% и это число выросло практически вдвое с 2010 года, когда было 32% сторонников европейской интеграции, добавил он.