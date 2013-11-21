Кокс и Квасьневский перенесли свой визит к Тимошенко на завтра

Руководители мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский перенесли на завтра визит в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, где находится экс-премьер Юлия Тимошенко.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Юлия Германова, ожидается, что Кокс и Квасневский прибудут в харьковскую больницу в пятницу, 22 ноября, около 11.30.

По предварительной информации, перенесение визита связано с тем, что руководители мониторинговой миссии не смогли вылететь на самолете из Киева в Харьков.

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Источник в правоохранительных органах УНИАН также подтвердил, что визит Кокса и Квасневского не состоится.

Работники ГАИ, автобус с работниками спецподразделения “Беркут” и часть работников милиции, которые дежурили рядом с ЦКБ “Укрзализныци”, покинули место дежурства.

У проходной больницы остаются около 15 сторонников Тимошенко и журналистов.