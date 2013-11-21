Вечернее заседание Рады досрочно закрыли из-за заблокированной трибуны

Вечернее заседание Верховной Рады досрочно закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя ВР Игорь Калетник сообщил, что поскольку трибуна и президиум парламента заблокированы, вечернее заседание объявляется закрытым.

Он напомнил, что завтра заседание ВР начнется в 10 часов.

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Как сообщал УНИАН, представители оппозиции заблокировали работу парламента.

Напомним, что ранее в пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 16.50 по требованию фракций «УДАР» и «Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим председатель ВР Владимир Рыбак объявил перерыв только на 5 минут, хотя эти обе фракции требовали получасовой перерыв. Тогда Рыбак сказал, что имеет право, в соответствии с регламентом ВР, сократить время объявленного перерыва.

После этого его заявления представители оппозиционных фракций заблокировали трибуну парламента. Лидеры фракций «Батькивщина» Арсений Яценюк, «УДАР» Виталий Кличко и «Свобода» Олег Тягнибок в чем-то убеждали Рыбака, после чего он все же объявил перерыв до 16.50.