Рада рассмотрит законы о прокуратуре и "о Тимошенко" завтра - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

По его словам, об этом лидеры фракций договорились во время консультаций в кабинете председателя ВР Владимира Рыбака.

Яценюк отметил, что “все маски сорваны”, и всем уже видно, что фракция Партии регионов и Президент Украины Виктор Янукович “не собираются подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС”.

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Он добавил, что даже фракция Партии регионов не хочет голосовать за законопроект о прокуратуре, внесенный Президентом Украины.

“Мы официально заявляем, что в пятницу парламент, по словам председателя парламента, должен начать работу с закона о прокуратуре и с закона о предоставлении возможности Юлии Тимошенко получить медицинскую помощь. Это последний пленарный день”, - сказал Яценюк.

При этом он подчеркнул, что “до пятницы украинская оппозиция не будет голосовать ни за один законопроект, который есть сегодня в повестке дня. Мы требуем голосования по законам, которые делают Украину европейским государством”.