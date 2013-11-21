Рыбак объявил получасовой перерыв в заседании Рады
12:00, 21 ноября 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак объявил 30-минутный перерыв в пленарном заседании парламента для консультаций относительно законопроекта о прокуратуре
Рибак объявил перерыв
Как передает корреспондент УНИАН, он пригласил в свой кабинет руководителей парламентских фракций, председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина и председателя рабочей группы по разработке законопроекта относительно лечения заключенных Геннадия Васильева.
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