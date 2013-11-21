Депутаты начали рассмотрение законопроектов о лечении заключенных за границей

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшний день в парламенте зарегистрировано 6 законопроектов.

Верховная Рада включила в повестку дня пленарного заседания законопроекты внефракционного народного депутата Олега Ляшко и группы депутатов, в частности, представителя “Батькивщины” Андрея Кожемякина, которыми предусмотрена возможность лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение законопроекта Ляшко проголосовали 372 народных депутата из 426 зарегистрированных в сессионном зале.

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За включение законопроекта оппозиции проголосовали 369 из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

На данное время народные депутаты рассматривают законопроект “О внесении изменений в статью 84 Уголовного кодекса Украины о возможности лечения за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы” (№ 3461).

После этого будут докладывать все остальные авторы законопроектов, а дальше будет проходить обсуждение этих законопроектов.

Председатель ВР Владимир Рыбак напомнил, что на данное время рабочая группа еще не наработала согласованный законопроект о возможности лечения заключенных за рубежом.