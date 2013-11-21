Тимошенко призвала голосовать за любые еврозаконы ради ассоциации с ЕС - Яценюк

Письмо Тимошенко к оппозиции зачитал ее защитных Сергей Власенко на заседании фракции "Батькивщина", сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Как сообщил в Twitter народный депутат от "Батькивщины" Андрей Шевченко, Тимошенко призвала "проголосовать за президентский закон о прокуратуре и избирательный закон регионалов".

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"Юля также призвала фракцию поддержать любой законопроект о лечении осужденных – "без обсуждения", ради подписания Соглашения", - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, Верховная Рада Украины должна рассмотреть во втором чтении проекты законов о прокуратуре и об усовершенствовании избирательного законодательства, и пять законопроектов о возможности лечения осужденных лиц за рубежом. Принятие этих документов необходимо для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.