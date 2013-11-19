Уволен замгубернатора Одесской области

Продолжается смена высшего руководства Одесской области. В облгосадминистрации очередное увольнение - лишился своей должности вице-губернатор Валерий Матковский.

По словам чиновника, губернатор ищет себе на этот пост нового человека.

"Мы поговорили с губернатором Николаем Скориком, для меня это было очень неожиданно. Он ищет себе нового человека, который будет курировать те вопросы, которые курировал я", - сказал Матковский в комментарии "Сегодня".

О своих дальнейших планах бывший вице-губернатор пока не знает: "Мне нужно время, чтобы разобраться и понять, где я смогу себя применить. Я - одессит и останусь в Одессе", - подчеркнул чиновник.

Отметим, Валерий Дмитриевич Матковский - специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в течение нескольких лет возглавлял управление жилищно-коммунального хозяйства Одесского городского совета. Должность заместителя главы ОГА Матковский занимал с апреля 2012 года.