В ПР заявляют о политической воле Януковича для положительного результата в Вильнюсе

Об этом заявила народный депутат, член парламентской фракции ПР Анна Герман, выступая в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

Анна Герман акцентировала внимание на том, что на парламентариях лежит ответственность за период времени, который еще остался до вильнюсского саммита. «И цена вопроса известна. Так же, как известна цена ответа на этот вопрос. Мы знаем, сколько будет стоить Украине положительное решение данного вопроса, и мы знаем, какую цену заплатим за отрицательный ответ. Мы все это знаем и понимаем. Уверена, никто в этом зале не желает Украине зла. Несмотря на политическую разнородность нынешнего состава Верховной Рады, в своем подавляющем большинстве парламент настроен патриотично. Правда, этот патриотизм каждый понимает по-своему. Но, думаю, так или иначе все мыслят категориями достаточно государственными. Все без исключения: и те, кто считает, что сближение с ЕС повредит экономике Украины, и те, кто убежден, что евростандарты – единственный шанс для того, чтобы экономика нашей страны становилась все более конкурентной. К счастью, «пятая колонна» из числа так называемого украинского выбора марширует за пределами этого парламента», - сказала народный депутат.

«Возникает вопрос: почему же за считанные дни, которые отделяют нас от вильнюсского саммита, мы не можем объединить свои усилия, чтобы добиться прогресса на евроинтеграционном направлении? Ответ известен – оппозиции выгодно, чтобы власть провалила подписание Соглашения об ассоциации. Потому что тогда оппозиция, как ей кажется, перехватит у власти инициативу и, таким образом, обеспечит себе победу в 2015 году. Именно такое ошибочное убеждение оппозиции и было причиной тех 500 поправок, которые она внесла в один из евроинтеграционных законов. Именно это является причиной того, что оппозиционные эмиссары ездят по всем европейским столицам и нашептывают лидерам Европы: не подписывайте соглашение, мол, Украина к этому не готова. Именно это является причиной того, что лидеры оппозиции обращаются к МВФ и просят не давать Украине кредитов. Именно это и является причиной того, что представитель «УДАРа» (Валерий Пацкан – Ред.) вчера, когда на рабочей группе по отработке законопроекта относительно лечения заключенных было достигнуто согласие, вдруг выскочил, как черт из табакерки, с какими-то своими поправками и полностью разрушил это согласие», – обратила внимание политик.

«Мне очень жаль, что оппозиция не понимает: если Украина потеряет сегодня время, то в этом не будет победителей. Ибо нет победы там, где нет государства. Оппозиция должна забыть о выборах, о собственных политических амбициях, о том, кто больше использует от подписания или неподписания данного многострадального соглашения», – отметила она.

«У Президента есть политическая воля обеспечить положительный результат в Вильнюсе на выгодных для Украины условиях. Такая политическая воля есть у нас, у парламентского большинства. Я верю, есть она и у части наших оппонентов. И самое главное – такая воля есть у большинства нашего народа. Последние социологические исследования показывают: более 60% граждан Украины «за» евроинтеграционный выбор, в том числе – 50% жителей востока и юга страны», - отметила Анна Герман.