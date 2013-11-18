ЕС может принять решение по Украине непосредственно на саммите - посол

По словам дипломата, в понедельник министры будут оценивать ситуацию, которая сложилась за десять дней до саммита.

"На сегодня мы знаем, что некоторые политические ориентиры выполнены не были. Не приняты закон о прокуратуре и изменения законодательства, касающиеся выборов, и не решен вопрос, который мы называем "избирательным правосудием". И это не ответственность 28 министров иностранных дел стран Евросоюза - решать эти вопросы", - отметил Томбинский в интервью Сегодня.

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"Это решение может быть принято и непосредственно 28 ноября в Вильнюсе, без каких-либо допзаседаний. Лидеры стран Евросоюза будут присутствовать на саммите, однако они должны получить мандат от своих правительств и парламентов. А поскольку не все условия, согласованные с украинским правительством и президентом на саммите Украина—ЕС в феврале, на данный момент выполнены, то сложно представить, как это может быть сделано в столь короткий срок", - заявил Томбинский.

Томбинский напомнил, что пока негативного решения по соглашению об ассоциации принято не было, однако "сигналы, исходящие из Киева, вызывают тревогу".