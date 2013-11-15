Лукаш: Минюст заинтересован в реформировании арбитражной практики

Об этом заявила министр юстиции Елена Лукаш во время Международной арбитражной конференции, которая прошла сегодня в Торгово-промышленной палате Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам Лукаш, оптимизировать арбитражный процесс можно по нескольким направлениям: осуществление арбитражного рассмотрения в более сжатые сроки; развитие досудебного спора, медиации и примирения; разработка эффективного механизма применения обеспечительных мероприятий; повышение эффективности исполнения арбитражных решений.

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Как сказала министр, эти мероприятия позволят не только качественно осуществлять арбитражное рассмотрение и снижать расходы сторон, но и будут способствовать популяризации арбитража в качестве эффективного средства решения споров.

Лукаш подчеркнула, что для этого крайне нужны квалифицированные специалисты, юристы-практики, ученые в области международного коммерческого арбитража.

«Мы ощущаем потребность в специалистах высокого уровня, способных должным образом отстаивать интересы Украины в международных арбитражах», - подвела итог министр юстиции.