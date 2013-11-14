Луценко поедет к Тимошенко обсудить «планы преобразования страны»
В пятницу, 15 ноября, в 12.00 экс-министр внутренних дел Юрий Луценко посетит Юлию Тимошенко в харьковской больнице, где намерен обсудить с ней «планы преобразования страны»
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске перед началом круглого стола “Евроинтеграция Украины: поиск стратегии и моделей модернизации страны в эпоху глобализации”.
“В пятницу Юлия Тимошенко пригласила меня и мою жену на свидание, которого нам не давали”, - отметил Луценко.
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По его словам, в больнице они с женой проведут отведенные законом четыре часа. Будут говорить о политике, в частности о планах преобразования страны.
Также Луценко отметил, что они с женой намереваются поддержать Тимошенко морально.
“Я отсидел в тюрьме 2,5 года, и потому хорошо понимаю, как можно постоянно находиться в помещении без прямого солнечного света. Я отвергаю любые злорадные высказывания относительно того, в каких условиях теперь находится заключенная Тимошенко”, - отметил Луценко.