Печерский райсуд Киева уже сегодня может решить судьбу Власенко - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

“По имеющейся информации, в Печерский суд уже повезли представление для избрания Власенко меры пресечения”, - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в интервью журналистам лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, который находится под зданием Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, где на допросе находится Власенко, отметил, что сотрудники ГПУ заверили его, что Власенко не будут арестовывать.

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“Мне сказали, что они приняли решение не арестовывать Сергея Власенко”, - сказал Яценюк. По имеющейся у него информации, Власенко еще не вручили уведомление о подозрении.

В то же время, Яценюк заявил, что прибытие к зданию Главного следственного управления Генеральной прокуратуры двух автобусов с «Беркутом» является «свидетельством того, что есть два варианта (течения событий), один из которых это, конечно, арест».

При этом Яценюк заверил, что “Батькивщина” задействует все средства, чтобы Власенко смог избежать этого.

Группу народных депутатов во главе с Яценюком пропустили в помещение Главного следственного управления.

Напомним, по словам Арсения Яценюка, ранее сегодня Сергей Власенко сообщил нардепу Александру Турчинову о своем аресте. Как заявили в ГПУ, Власенко вручено извещение о подозрении в неоднократном избиении своей бывшей жены Натальи Окунской.