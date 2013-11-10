Премьер не связывает подписание Ассоциации с ЕС с выделением кредитов

Об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Мы не ожидаем да и не связываем наше желание подписать соглашение об ассоциации, это абсолютно не связано, с кредитованием - получением кредитов (от ЕС- УНИАН). Мы прекрасно понимаем, что никаких кредитов мы не получим, и вобщем-то на это не сориетированы», - заявил Азаров.

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Он также подчеркнул, что ЕС обещает средства в объеме 610 млн евро уже несколько лет, и все время выставляет для их получения определенные условия.

«610 милинов евро - это то обещание, которое было дано 3 или 4 года назад. Каждый раз оно обусловливалось набором условий, завязано на заключении соглашения с МВФ. То есть, сначала заключите соглашение с МВФ, выполните все условия МВФ, а потом мы рассмотрим вопрос о выделении первого транша в размере 110 млн евро», - отметил Азаров.