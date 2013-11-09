Для конкуренции на рынке ЕС Украине нужно 160 миллиардов евро - Азаров

Украине для модернизации и перестройки экономики для осуществления конкурентного товарооборота со странами Евросоюза сегодня нужно иметь около 160 млрд евро, заявляет премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке, выступая на конференции Донецкой областной Партии регионов.

Говоря об украинской экономике, премьер-министр сказал: «В течение 10-15 лет мы должны перестроить нашу экономику, наше производство с тем, чтобы наши товары были конкурентными на рынке Европейского Союза». При этом он подчеркнул: «Если этого не будет, тогда эта зона свободной торговли обернется для нас колоссальными экономическими потерями. Потому что мы тоже открываем свои границы для высоко конкурентной европейской промышленности. И она минует наши барьеры и пойдет на наш рынок. Устоят ли наши предприятия в этой ситуации? Или мы останемся сырьевым придатком? Вот проблема на самом деле где».

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Поэтому, сегодня в Украине первостепенной стоит задача модернизации промышленности, на что необходимы большие деньги. «И, если мы сумеем и способны найти колоссальные финансовые ресурсы – примерно по оценкам это 160 млрд евро. Если сумеем в историческом плане достаточно быстро перестроить свою экономику, значит, зона свободной торговли обернется для нас выигрышем, мы поднимемся в конкурентном плане, мы станем мощным государством. Это надо понимать и четко отдавать себе в этом отчет», - заявил Азаров.