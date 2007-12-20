Кабмин поручил КРУ проверить деятельность Шуфрича

Кабинет Министров Украины поручил Контрольно-ревизионному управлению осуществить проверку деятельности Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает официальный сайт блока “Наша Украина – Народная самооборона” со ссылкой на новоназначенного министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимира ШАНДРУ.

Он отметил, что в вопросе возможных нарушений в деятельности предыдущего состава министерства «разберется КРУ и даст свои оценки, которые позволят сделать выводы, все ли там нормально».

В.ШАНДРА также сообщил, что в ближайшее время на заседании правительства будет представлена и утверждена программа деятельности Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы.

По его словам, “деятельность Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций будет базироваться на пятилетней программе действий демократической коалиции, в соответствии с которой будут разработаны пять важнейших шагов министерства на 2008 год”.

Как сказал В.ШАНДРА, “подавляющее большинство людей, которые работают в министерстве, являются профессионалами, это доказала их работа и в этом, и в прошлом году”.