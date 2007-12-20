Кабмин Юлии Тимошенко в лицах (фоторепортаж)

Еще до получения министерских портфелей будущие члены будущего Кабинета министров Юлии Тимошенко перечисляли проблемы, которые им придется решать в первую очередь. Бюджет-2008, который Юлия Владимировна собиралась полностью переделать, и который необходимо принять до 31 декабря. Газовые соглашения с Россией - их тоже планировали пересмотреть. Инфляция, обещания самой Юлии Тимошенко, от которых она также отказываться не намерена, вроде возврата обесцененных вкладов в Сбербанке СССР.

Итак, им придется в условиях жесткого цейтнота показать, на что они реально способны: