Кабмин Юлии Тимошенко в лицах (фоторепортаж)
Они сразу сказали, что будет трудно
Еще до получения министерских портфелей будущие члены будущего Кабинета министров Юлии Тимошенко перечисляли проблемы, которые им придется решать в первую очередь. Бюджет-2008, который Юлия Владимировна собиралась полностью переделать, и который необходимо принять до 31 декабря. Газовые соглашения с Россией - их тоже планировали пересмотреть. Инфляция, обещания самой Юлии Тимошенко, от которых она также отказываться не намерена, вроде возврата обесцененных вкладов в Сбербанке СССР.
Итак, им придется в условиях жесткого цейтнота показать, на что они реально способны:
|Юлия Тимошенко – премьер-министр Украины
|Александр Турчинов - первый вице-премьер-министр
| Иван Васюник - вице-премьер-министр
|Владимир Шандра - министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы
| Иосиф Винский - министр транспорта и связи
| Иван Вакарчук - министр образования и науки
| Василий Князевич - министр здравоохранения
| Владимир Огрызко - министр иностранных дел
| Петр Крупко - министр Кабинета Министров
| Григорий Немыря - вице-премьер-министр
| Василий Вовкун - министр культуры и туризма
| Василий Куйбида - министр регионального развития и строительства
| Николай Онищук - министр юстиции
|Юрий Продан - министр топлива и энергетики
|Людмила Денисова - министр труда и социальной политики
| Виктор Полтавец - министр угольной промышленности
| Богдан Данилишин - министр экономики
| Юрий Ехануров - министр обороны
| Юрий Луценко - министр внутренних дел
| Алексей Кучеренко - министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
| Юрий Мельник - министр аграрной политики
|Юрий Павленко - министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта
| Виктор Пинзеник - министр финансов
| Георгий Филипчук - министр охраны окружающей среды
| Владимир Новицкий - министр промышленной политики
Фото УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter