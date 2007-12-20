Кабмин Юлии Тимошенко в лицах (фоторепортаж)

18:36, 20 декабря 2007
Политика
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Они сразу сказали, что будет трудно

Еще до получения министерских портфелей будущие члены будущего Кабинета министров Юлии Тимошенко перечисляли проблемы, которые им придется решать в первую очередь. Бюджет-2008, который Юлия Владимировна собиралась полностью переделать, и который необходимо принять до 31 декабря. Газовые соглашения с Россией - их тоже планировали пересмотреть. Инфляция, обещания самой Юлии Тимошенко, от которых она также отказываться не намерена, вроде возврата обесцененных вкладов в Сбербанке СССР.

Итак, им придется в условиях жесткого цейтнота показать, на что они реально способны:

Юлия Тимошенко – премьер-министр Украины

Александр Турчинов - первый вице-премьер-министр

Иван Васюник - вице-премьер-министр Украины
Владимир Шандра - министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы

Иосиф Винский - министр транспорта и связи Украины

Иван Вакарчук - министр образования и науки Украины
Василий Князевич - министр здравоохранения Украины

Владимир Огрызко - министр иностранных дел Украины
Петр Крупко - министр Кабинета Министров Украины

 

Григорий Немыря - вице-премьер-министр Украины
Василий Вовкун - министр культуры и туризма Украины

Василий Куйбида - министр регионального развития и строительства Украины
Николай Онищук - министр юстиции Украины

 

Юрій Продан - міністр палива і енергетики України

Людмила Денисова - министр труда и социальной политики Украины
Виктор Полтавец - министр угольной промышленности Украины

Богдан Данилишин - министр экономики Украины
Юрий Ехануров - министр обороны Украины

 

Юрий Луценко - министр внутренних дел Украины
Алексей Кучеренко - министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины

Юрий Мельник - министр аграрной политики Украины
Юрий Павленко - министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта

Виктор Пинзеник - министр финансов Украины

Георгий Филипчук - министр охраны окружающей среды Украины

Владимир Новицкий - министр промышленной политики Украины
Фото УНИАН
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