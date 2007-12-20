Янукович просит Луценко не охотиться на ведьм

Лидер Партии регионов Виктор Янукович обвиняет нового Министра внутренних дел Юрия Луценко в проведении кадровых чисток по политическим мотивам. Об этом говорится в поздравлении сотрудников милиции и ветеранов внутренних дел Украины от имени лидера Партии регионов.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе партии, В.Янукович подчеркнул недопустимость таких действий. "Именно сегодня, когда наша страна переживает период политической нестабильности, в органах внутренних дел должны работать исключительно профессионалы, а Министерство внутренних дел и все его подразделения - быть вне политики", - отмечает он и предупреждает о "преследованиях политических оппонентов и охоте на ведьм на манер того, что творилось в 2005 году".

Лидер "регионалов" указал, что представители МВД должны иметь всестороннюю поддержку государства, в том числе и на законодательном уровне, в вопросах социальной защиты и морального вознаграждения. "Партия регионов будет твердо стоять на защите прав и свобод граждан Украины и не допустит разжигания беззакония и своеволия", - заверил В.Янукович.