СМИ: Луценко опять уехал в Польшу на лечение
11:38, 07 ноября 2013Политика
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Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сейчас находится в Варшаве на консультации у медиков
Луценко продолжает лечение в Польше
Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сейчас находится в Варшаве на консультации у медиков, сообщает ZN.ua.
Политик, в частности, посетил госпиталь МВД, где сразу после помилования перенес операцию по восстановлению слуха.
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Ранее Луценко, освобожденный от отбывания наказания после помилования Президента, принял приглашение польской власти продолжить лечение в Польше (две операции он перенес в киевской клинике "Оберег"). 19 апреля Луценко обратился за разрешением на выезд за границу в Государственную пенитенциарную службу, и получил его.
Политик заявлял, что, по оценкам врачей, лечение необходимо длительное.
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