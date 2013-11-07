СМИ: Луценко опять уехал в Польшу на лечение

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сейчас находится в Варшаве на консультации у медиков, сообщает ZN.ua.

Политик, в частности, посетил госпиталь МВД, где сразу после помилования перенес операцию по восстановлению слуха.

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Ранее Луценко, освобожденный от отбывания наказания после помилования Президента, принял приглашение польской власти продолжить лечение в Польше (две операции он перенес в киевской клинике "Оберег"). 19 апреля Луценко обратился за разрешением на выезд за границу в Государственную пенитенциарную службу, и получил его.

Политик заявлял, что, по оценкам врачей, лечение необходимо длительное.