Врачи успешно провели вторую операцию Луценко
21:41, 16 апреля 2013Политика
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Врачи киевской клиники «Обериг» успешно провели запланированную на сегодня на 18.00 вторую операцию экс-министру внутренних дел Юрию Луценко.
Луценко уже вышел из наркоза
Об этом УНИАН сообщила супруга экс-министра Ирина Луценко.
«Я сижу возле Юры, он только что вышел из наркоза, мы общаемся», - сказала И.Луценко.
После этого она передала телефон Ю.Луценко, который сообщил, что «все хорошо и можешь передать, чтобы знали враги, я снова в строю».
Как сообщалось, Президент Украины Виктор Янукович 7 апреля помиловал Ю.Луценко, который отбывал четырехлетний срок в Менский колонии за растрату госсредств в особо крупных размерах. В тот же день Ю.Луценко вышел на свободу.
23 января 2013 Ю.Луценко в киевской клинике "Обериг" делали операцию по удалению полипов из кишечника.
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