Врачи успешно провели вторую операцию Луценко

Об этом УНИАН сообщила супруга экс-министра Ирина Луценко.

«Я сижу возле Юры, он только что вышел из наркоза, мы общаемся», - сказала И.Луценко.

После этого она передала телефон Ю.Луценко, который сообщил, что «все хорошо и можешь передать, чтобы знали враги, я снова в строю».

Как сообщалось, Президент Украины Виктор Янукович 7 апреля помиловал Ю.Луценко, который отбывал четырехлетний срок в Менский колонии за растрату госсредств в особо крупных размерах. В тот же день Ю.Луценко вышел на свободу.

23 января 2013 Ю.Луценко в киевской клинике "Обериг" делали операцию по удалению полипов из кишечника.