Зварич указал Путину, как выйти на чистую правду

Последние заявления Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА относительно Украины являются циничным вмешательством во внутренние дела нашего государства, считает заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ.

Как сообщает официальный сайт блока, Р.ЗВАРИЧ отметил, что “это циничное вмешательство во внутренние дела нашего государства. Ни одно другое государство такого себе никогда не позволяло". "Такое поведение со стороны Российской Федерации является просто оскорбительным для Украины”, - добавил он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, давая оценку деятельности воинам ОУН-УПА, “нужно осознавать, что значительная часть лидеров ОУН-УПА либо были расстреляны немецкими фашистами, либо на протяжении долгих лет отбывали наказания в немецких концлагерях”.

“Есть немало документов, свидетельствующих о том, что еще далеко до того, как советские войска начали бороться с немецкими фашистскими оккупантами, в частности после подписания пакта Молотова-Риббентропа, ОУН-УПА вела подпольную борьбу против немецких фашистов”, - отметил Р.ЗВАРИЧ.

Он считает, что нужно “провести круглые столы на уровне историков, где проанализировать документы, которые уже сейчас рассекречиваются СБУ”. “Объективный анализ непредвзятых историков даст возможность выйти на чистую правду, о которой, я убежден, и сейчас российский Президент знает”, - подчеркнул он.

По мнению Р.ЗВАРИЧА, главная причина активизации антиукраинских высказываний Р.ПУТИНА “заключается в том, что сейчас в России готовятся к выборам”. “И, как это уже традиционно сложилось, в такие периоды российским вождям всегда нужно разжигать антиукраинские настроения, которые еще, к сожалению, остались достаточно активными в российском обществе”, - добавил он.