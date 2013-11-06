Сегодня нардепы решат, лишать ли себя льгот
Сегодня Верховная Рада Украины должна рассмотреть законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О статусе народного депутата Украины” (об отмене депутатских льгот).
Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение проекта предусмотрено повесткой дня сегодняшнего пленарного заседания.
Также сегодня депутаты должны рассмотреть ряд законопроектов о пенсионном обеспечении и отмене некоторых норм пенсионной реформы; изменения к Налоговому кодексу; ряд проектов постановлений о праздновании памятных дат; законопроект о введении моратория на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения.
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Повесткой дня также предусмотрено рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Закон Украины “О комитетах Верховной Рады Украины” (о доступе средств массовой информации к заседаниям комитетов ВРУ).