Сегодня нардепы решат, лишать ли себя льгот

10:08, 06 ноября 2013
Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины должна рассмотреть законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О статусе народного депутата Украины” (об отмене депутатских льгот).

Сегодня ВР рассмотрит законопроект об отмене депутатских льгот

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение проекта предусмотрено повесткой дня сегодняшнего пленарного заседания.

Также сегодня депутаты должны рассмотреть ряд законопроектов о пенсионном обеспечении и отмене некоторых норм пенсионной реформы; изменения к Налоговому кодексу; ряд проектов постановлений о праздновании памятных дат; законопроект о введении моратория на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения.

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Повесткой дня также предусмотрено рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Закон Украины “О комитетах Верховной Рады Украины” (о доступе средств массовой информации к заседаниям комитетов ВРУ).

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