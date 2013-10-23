На этой неделе Рада займется льготами нардепов и отменой пенсионной реформы

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 317 из 400 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Повесткой дня предусматривается рассмотрение вопросов, которые предлагались во время заседания Согласительного совета в понедельник, 21 октября.

В то же время, по настоянию фракций “Свобода”, “Батькивщина” “УДАР” и КПУ в повестку дня на текущую неделю включен законопроект о ликвидации частных монополий, автором которого является Олег Тягнибок, а также ряд законопроектов, которые касаются пенсионного обеспечения, некоторыми из которых предлагается отменить пенсионную реформу.

Также включен в повестку дня законопроект об упрощении процедуры государственной регистрации субъектов малого предпринимательства, а также о ставке ввозной пошлины на семена некоторых видов масличных культур.

Кроме того, в повестку дня включен ряд законопроектов, которые касаются отмены льгот народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, накануне, 22 октября, народные депутаты после ряда попыток так и не смогли принять решения об утверждении расписания заседаний ВР на 22 - 25 октября.