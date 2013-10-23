На этой неделе Рада займется льготами нардепов и отменой пенсионной реформы

12:09, 23 октября 2013
Политика
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Верховная Рада утвердила повестку дня работы на текущую пленарную неделю.

Рада смогла утвердить план работы до конца недели

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 317 из 400 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Повесткой дня предусматривается рассмотрение вопросов, которые предлагались во время заседания Согласительного совета в понедельник, 21 октября.

В то же время, по настоянию фракций “Свобода”, “Батькивщина” “УДАР” и КПУ в повестку дня на текущую неделю включен законопроект о ликвидации частных монополий, автором которого является Олег Тягнибок, а также ряд законопроектов, которые касаются пенсионного обеспечения, некоторыми из которых предлагается отменить пенсионную реформу.

Также включен в повестку дня законопроект об упрощении процедуры государственной регистрации субъектов малого предпринимательства, а также о ставке ввозной пошлины на семена некоторых видов масличных культур.

Кроме того, в повестку дня включен ряд законопроектов, которые касаются отмены льгот народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, накануне, 22 октября, народные депутаты после ряда попыток так и не смогли принять решения об утверждении расписания заседаний ВР на 22 - 25 октября.

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