Ехануров поставил задачу Генштабу

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что важнейшим вопросом для Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины является формирование бюджета на 2008 год.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, об этом он сказал на сегодняшнем совещании с руководством Генерального штаба ВСУ.

Во время встречи каждый из руководителей структурных подразделений Генерального штаба ВСУ доложили министру о направлениях своей деятельности, существующие проблемы и возможные пути их решения.

По итогам совещания Ю.ЕХАНУРОВ поставил всем присутствующим задачу, акцентировав приоритетным заданием формирование бюджета оборонного ведомства на будущий год.

«На сегодняшний день важнейшим вопросом для Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины является формирование бюджета на 2008 год. И от качества проведенной работы направления будет зависеть состояние боеготовности, развития техники и вооружения, а также социальной защиты военнослужащих Вооруженных Сил Украины», – отметил министр обороны.