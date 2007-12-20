Тимошенко придется отвечать по долгам Порошенко?

На Кабинет Министров Юлии Тимошенко подали в суд двое бывших работников завода "Ленинская кузница".

Об этом в четверг сообщают юристы, которые представляют интересы истцов.

В соответствии с сообщением, Николай Андрощук и Надежда Савицкая пытаются получить двухкомнатные квартиры, которые им обязан был предоставить завод.

Уже на протяжении семи лет решение суда в их пользу, которое вступило в законную силу, не выполняется. Из-за этого адвокаты посоветовали предъявить претензии против государства.

"Вред, причиненный бездеятельностью государственных органов, должно возмещать государство, поэтому мы подали иск против правительства", - отмечает адвокат истцов Андрей Нечипоренко.

"Мы хотим получить для работников "Ленинской кузницы" по миллиону гривен, что включает рыночную стоимость квартиры и компенсацию морального ущерба", - сообщил Нечипоренко.

По его словам, в случае, если государство и на этот раз не защитит права своих граждан, адвокаты планируют обращаться в Европейский суд по правам человека.

Эксперты называют реальным собственником завода "Ленинская кузница" Петра Порошенко.

Украинская правда